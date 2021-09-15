Стали известны самые популярные у россиян страны для отдыха в бархатный сезон

Самыми популярными странами для отдыха в бархатный сезон у россиян стали Греция, Турция и Кипр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах».

Предпочтения туристов определены по приобретенным полисам страхования на сентябрь — октябрь этого года.

15,5% путешественников выбрали Грецию, 10,4% — Турцию, 5,6% — Кипр, говорится в исследовании. 4,4% отправились в Хорватию, а 3,2% — в Италию.

Ранее стало известно, куда чаще всего летали россияне с детьми летом. Симферополь стал наиболее популярным направлением среди россиян, путешествовавших с детьми этим летом. На него пришлось 20.9% бронирований.

На втором месте Сочи — сюда было оформлено 19% билетов от всех авиазаказов. Замыкает тройку самых привлекательных для семейного отдыха городов Анапа с долей бронирования 11,6%.

Помимо этого туристы с детьми отправлялись в Москву (10,7%), Санкт-Петербург (6,1%) и Калининград (5,5%). Также в список вошли Геленджик (4,3%), Краснодар (3%), Минеральные Воды (1,7%) и Махачкала (1%).