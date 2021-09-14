Пока неизвестно, будет ли самоизолироваться российский патриарх после встречи с Путиным

Информации о том, уйдет ли на самоизоляцию патриарх Московский и всея Руси Кирилл вслед за президентом России Владимиром Путиным, пока нет. Об этом заявил РИА «Новости»источник в Московской патриархии.

В субботу, 11 сентября, патриарх и президент вместе участвовали в торжественной церемонии открытия на берегу Чудского озера мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».

14 сентября стало известно, что российский лидер ушел на вынужденную самоизоляцию из-за заболевших коронавирусной инфекцией людей в его окружении. В саммитах ОДКБ и ШОС он примет участие в режиме видеоконференции. О переходе на самоизоляцию Путин сообщил в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, отметили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом подчеркивал, что сам Путин абсолютно здоров, а принять решение о самоизоляции главе государства рекомендовали специалисты после завершения необходимых исследований. Он также уточнил, что самоизоляция не повлияет на работу Путина и ее интенсивность, однако очные встречи будут отменены.