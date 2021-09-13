Конституционный суд в Петербурге разрешил бездомным становиться в очередь на жилье

Конституционный суд разрешил гражданам без определенного места жительства становиться в очередь на жилье в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК.

По местному законодательству, попасть в списки нуждающихся в жилье могут только те граждане, которые более 10 лет проживают в городе, и этот факт необходимо доказать. При этом в документах не говорится, что доказательством может быть только регистрация.

Конституционный суд отметил, что «сам по себе факт регистрации или отсутствия таковой не порождает для гражданина каких-либо прав и обязанностей и не может служить основанием ограничения <...> прав и свобод граждан».

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