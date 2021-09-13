Число тяжело пострадавших в авиакатастрофе L-410 увеличилось до четырех человек

Трое пострадавших при крушении самолета L-410 в Иркутской области находятся в реанимации. Как пишет МК,, об этом заявил представитель пресс-службы правительства региона.

Сообщалось, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они в реанимации, у троих диагностированы травмы легкой степени, у пяти — средние. Еще одна женщина ушла домой.

Позже информация была уточнена. Число тяжело пострадавших в увеличилось до четырех человек. Трое из них, в том числе один из пилотов, будут перевезены в Иркутск. Одна пострадавшая в тяжелом состоянии будет прооперирована на месте, заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

Отмечается, что в село Казачинское также прибыл борт санавиации из Иркутска, врачи едут в медучреждение.

Ранее сообщалось, что в результате авиапроисшествия пострадали 12 человек, еще четверо погибли. Пилот совершившего жесткую посадку самолета L-410 Николай Махнутин рассказал об авиакатастрофе. Он считает, что во всем виноват сбой системы навигации.