Медики готовятся к отправке на место крушения L-410 под Иркутском

В пресс-службе Иркутской области заявили, что борт санавиации готовится к вылету к месту крушения самолета L-410. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Самолет санавиации готовится вылететь на место крушения самолета L-410 с медиками и министром здравоохранения Иркутской области Яковом Сандаковым в скором времени», — рассказал собеседник агентства.

Воздушное судно 2014 года выпуска и имело свидетельство летной годности до 10 февраля 2023 года, заявил источник издания.

Ранее в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что самолет разбился, по предварительным данным, из-за отказа техники.

Также отмечается, что самолет заходил на посадку повторно, летный экипаж мог неверно рассчитать параметры посадки, в том числе расстояние до торца полосы. В процессе посадки экипаж докладывал о неполадках.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы, когда выполнял рейс «Иркутск – Казачинское». На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Все люди, находившиеся на борту, живы.