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Версией причины крушения L-410 под Иркутском назвали отказ техники

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В оперативном штабе заявили, что отказ техники считается приоритетной версией крушения L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, на борту произошел отказ техники, экипаж сообщил об этом диспетчеру, затем выполнил аварийную посадку в тайге», — заявил собеседник агентства.

В публикации отмечается, что самолет не долетел до пункта назначения четыре километра и находился на минимально низкой высоте.

Издание отмечает, что на борту находилось 16 человек, в том числе два члена экипажа.
Самолет следовал по маршруту «Иркутск – Казачинское».

Ранее несколько человек пострадали при жесткой посадке пассажирского самолета L-410, который приземлился в Иркутской области.

Отмечается, что «четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне.

В МЧС России по Иркутской области подтвердили информацию о происшествии. На место были направлены спасатели, чтобы помочь пострадавшим.

«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», — сказали в ведомстве.

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