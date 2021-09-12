Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Синоптик предрек москвичам резкое «погружение в осень» 16:49
Киселев рассказал о своей госпитализации с COVID-19 16:46
Экс-теннисист Давыденко объяснил, почему Медведеву будет сложно победить в финале US... 16:42
СМИ: Центральный банк Китая скупает акции британских компаний 16:34
Экс-игрок сборной Белоруссии Глеб оценил шансы российских команд в Еврокубках 16:24
Ветеран спецслужб оценил опубликованный документ о терактах 11 сентября 2001 года 16:20
Клинцевич рассказал, как американцы «развели» Зеленского 16:13
Латвийские военнослужащие напугали жителей Риги стрельбой на городских улицах 16:11
На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина 16:09
«Спартак» поздравил экс-тренера команды Тедеско с днем рождения 16:06

В Харькове прошел ЛГБТ-парад

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

ЛГБТ-парад состоялся в Харькове 12 сентября, сообщает «Страна.ua».

Шествие прошло от площади Свободы до проспекта Науки и станции метро «Ботанический сад». У участников были радужные флаги и одежда такой же расцветки. Парад длился около двух часов.

По данным издания, один из проходящих мимо мужчин пытался отобрать у участника марша радужный флаг, но его оттеснила полиция.

После окончания шествия полицейские обеспечили его участникам проход к станции метро.

Ранее сообщалось, что во Флориде напали на участников гей-парада, один человек погиб.

На колонну, которая двигалась из соседнего города Уилтон-Мэнорс, наехал белый пикап. Член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, которая принимала участие в параде, рассказала, что машина проехала меньше чем в метре от нее. Одного из пострадавших доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Позднее стало известно, что этот человек погиб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Афганцев, сотрудничавших с США, через два-три месяца тихонько уничтожат»
Интервью Франца Клинцевича о последствиях выхода США из Афганистана
Почему в Праге задержали участника «Крымской весны»
В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти
«Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны»
Лукашенко рассказал о покупке оружия у России на $1 млрд
В Афганистане возобновились столкновения между талибами* и ополченцами
Латвийские военнослужащие напугали жителей Риги стрельбой на городских улицах
Байден странно повел себя на мероприятии в американской школе
Украинский посол заявил, что у страны не должно быть границы с Польшей
Новости и материалы
Синоптик предрек москвичам резкое «погружение в осень»
Киселев рассказал о своей госпитализации с COVID-19
Экс-теннисист Давыденко объяснил, почему Медведеву будет сложно победить в финале US Open
СМИ: Центральный банк Китая скупает акции британских компаний
Экс-игрок сборной Белоруссии Глеб оценил шансы российских команд в Еврокубках
Ветеран спецслужб оценил опубликованный документ о терактах 11 сентября 2001 года
Клинцевич рассказал, как американцы «развели» Зеленского
На Украине назвали условие для встречи Зеленского и Путина
«Спартак» поздравил экс-тренера команды Тедеско с днем рождения
Феминистки провели акцию против Роналду
ЦСКА не смог обыграть аутсайдера РПЛ
В Воронеже произошла массовая драка со стрельбой
Медведев решил подарить жене на годовщину победу на US Open
Пушков заявил, что запрет кириллицы на Украине превратит ее в колонию
Член совета директоров «Спартака» Клейменов выступил против отмены лимита
В «Магните» рассказали о санобработке перед инцидентом с «арбузным отравлением»
Политолог назвал причины публикации доклада ФБР по теракту 11 сентября
Полиция Чехии объяснила задержание россиянина
Все новости
«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане
Две страны, две системы: как Россия и США копят на пенсию
Американской пенсионной системе снова не хватает денег
Защита интересов; зачем Украина покупает дорогой газ
Глава «Нафтогаза» объяснил покупку Украиной дорогостоящего «европейского» газа
Она могла танцевать буги
В Мадриде умерла солистка группы Baccara Мария Мендиола
«Весело потрескивают березовые поленца»: чем пахнет Россия для парфюмеров
Почему знаменитые парфюмеры посвящают свои ароматы русской природе и культуре
C'est la Berezina: французской армии предсказали разгром в войне с Россией
RAND призвал Францию сотрудничать с США для отражения российской угрозы
«Французская Мадонна»: Милен Фармер — 60
Массовое десантирование ночью, роботы и «Гранит»
Что отрабатывают военные России и Белоруссии на учениях «Запад-2021»
Афганские пилоты угнали самолеты и бежали в Узбекистан. Теперь их ждут на базе США
WSJ сообщила о согласии США принять угнавших самолеты афганских пилотов
От «Змейки» до блокбастеров: эволюция мобильных игр
Как менялся мобильный гейминг
«У русских температура эмоций высока»: как принимали Лема в СССР
100 лет назад родился писатель-фантаст Станислав Лем
Непобежденный. Коронавирус проявился на востоке Китая
В Китае выявили новый эпицентр заболевания COVID-19
Теракт 11 сентября и саудовцы. О чем говорится в секретном документе ФБР
ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по 11 сентября
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях