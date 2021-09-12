В Харькове прошел ЛГБТ-парад

ЛГБТ-парад состоялся в Харькове 12 сентября, сообщает «Страна.ua».

Шествие прошло от площади Свободы до проспекта Науки и станции метро «Ботанический сад». У участников были радужные флаги и одежда такой же расцветки. Парад длился около двух часов.

По данным издания, один из проходящих мимо мужчин пытался отобрать у участника марша радужный флаг, но его оттеснила полиция.

После окончания шествия полицейские обеспечили его участникам проход к станции метро.

Ранее сообщалось, что во Флориде напали на участников гей-парада, один человек погиб.

На колонну, которая двигалась из соседнего города Уилтон-Мэнорс, наехал белый пикап. Член Палаты представителей Конгресса США Дебби Вассерман-Шульц, которая принимала участие в параде, рассказала, что машина проехала меньше чем в метре от нее. Одного из пострадавших доставили в больницу, он находится в критическом состоянии. Позднее стало известно, что этот человек погиб.