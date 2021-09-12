Рабочие съехали из дома на Совхозной улице после скандала с «арбузным отравлением»

Рабочие съехали из дома на Совхозной улице в Москве, в котором случилось массовое отравление, передает РЕН ТВ.

По словам корреспондента телеканала, он увидел на улице мужчин, сворачивающих матрасы у подъезда. Они рассказали, что делали ремонт в одной из квартир, но после скандала с «арбузным отравлением» решили покинуть дом по собственному желанию. При этом они не назвали причину данного решения.

Согласно некоторым данным, рабочие делали капитальный ремонт, но сами они это не подтвердили.

8 сентября семья приобрела арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вскоре этот «Магнит» опечатали.

Затем за медицинской помощью обратились родители двоих мальчиков 9 и 11 лет, причем у одного из них в результате диагностировали коронавирус, а также двух девочек-подростков и молодого человека. Госпитализация также потребовалась двум женщинам из других домов, расположенных на той же улице.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.