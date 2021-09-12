Россиянам рассказали, какую кашу стоит есть и пить осенью

Каждая каша по-своему полезна, но в осенне-зимний период особенно полезна широко известная и доступная перловая крупа. Об этом рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина.

«Перловка — невероятно полезный продукт. Вообще, ячмень издревле употребляли на Руси, это наша пищевая традиция. Там содержится огромное количество витаминов, это сложный углевод, который долго переваривается, дает чувство насыщения, энергию, но не дает резких подъемов сахара», — заявила Кумерина в интервью радио Sputnik.

Специалист напомнила, что крупу можно употреблять как привычным способом — в виде утренней каши — лучше на воде — или гарнира, так и более экзотическим— в виде «злакового кофе». Чтобы приготовить такой напиток, крупу нужно прокалить в духовке до золотистого цвета, а затем перемолоть.

«Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше. Можно добавить туда корицу, имбирь. При кашле такой напиток тоже хорошо помогает», — заявила Кумерина.

Она напомнила о веками известном способе обработки перловки, который помогает сохранить и даже увеличить полезные свойства этой крупы. Способ прост — крупу необходимо залить на ночь водой, а далше продолдить приготовление.

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