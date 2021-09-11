В Нью-Йорке проходит церемония памяти жертв терактов 11 сентября. Трансляцию памятного мероприятия ведет CNN.

На место, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, прибыли президент США Джо Байден с супругой, бывшие президенты страны Барак Обама и Билл Клинтон, вице-президент Камала Харрис и другие. У мемориала они встретились с семьями людей, погибших в результате теракта двадцать лет назад.

По традиции имена погибших зачитываются вслух. В этом году их имена были заранее записаны и звучат через динамики для предупреждения тесных контактов в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Погибших почтили минутой молчания: первой — в 08.46 (15.46 мск), когда в северную башню врезался захваченный террористами самолет, далее — в момент столкновения второго самолета с южной башней, падения третьего самолета у Шанксвилла (Пенсильвания), столкновения четвертого самолета с Пентагоном, обрушения южной башни и обрушения северной башни.

На церемонии родные погибших вспоминают тот страшный день и рассказывают собравшимся о своих близких.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали 2977 человек.