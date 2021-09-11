Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Рылов оценил рукопожатие Путина 14:47
Роспотребнадзор оценил информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму 14:46
Студентки в Кабуле выступили в поддержку «Талибана*» 14:38
В Абхазии российский турист сорвался со смотровой площадки 14:34
Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к городской администрации 14:33
Юрист рассказала, какая прибавка к пенсии гарантирована Киркорову 14:27
В Госдуме прокомментировали заявление главы «Нафтогаза» о блокировке... 14:19
Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Токио 14:05
Вышел на свободу француз, ударивший Макрона по лицу 14:02
Ивлеева ответила мемом на критику своей необразованности 13:55

В Роспотребнадзоре заявили о высоком уровне заражения COVID-19 на курортах России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество зараженных коронавирусной инфекцией на российских курортах достаточно большое. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в Краснодарском крае действуют коронавирусные ограничения для туристов. С 1 августа для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо поставить прививку на месте в течение первых трех суток. В Крыму таких ограничений не предусмотрено.

Попова также сообщила, что отменять масочный режим в регионах России в ближайшее время не планируется, несмотря на хорошие темпы вакцинации.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 121 516 случаев коронавируса. За весь период умер 191 961 человек, выздоровели 6 375 160 человек.

За последние сутки в стране выявлен 18 891 случай коронавируса, в Москве — 1 940.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Фильм-катастрофа оказался реальностью»
Как в России вспоминают трагедию 11 сентября
Нужны санкции США. Как Украина собирается блокировать «Северный поток — 2»
Глава «Нафтогаза» Витренко считает возможным не дать запустить СП-2
«Совершить демократическое чудо извне невозможно»
Дмитрий Медведев о трагедии 9/11 и операции США в Афганистане
Минздрав пока не принял решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса
В России выявлен 18 891 случай коронавируса за сутки
Попова рассказала о возможности отмены масочного режима в России
Ивлеева ответила мемом на критику своей необразованности
Новости и материалы
Двукратный олимпийский чемпион Рылов оценил рукопожатие Путина
Роспотребнадзор оценил информацию о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
Студентки в Кабуле выступили в поддержку «Талибана*»
В Абхазии российский турист сорвался со смотровой площадки
Жительница Балашихи привезла гроб с телом сестры к городской администрации
Юрист рассказала, какая прибавка к пенсии гарантирована Киркорову
В Госдуме прокомментировали заявление главы «Нафтогаза» о блокировке СП — 2
Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Токио
Вышел на свободу француз, ударивший Макрона по лицу
Найдены пропавшие в Белгородской области мальчики
Еще один человек скончался в результате взрывов на складе в воинской части Казахстана
Задержана мать младенца, найденного в мусоропроводе в Москве
Феминистки готовят акцию протеста против Роналду
Олимпийская чемпионка Чигирёва заявила, что Путин открыл спорт в России
На учениях «Запад — 2021» впервые применили боевые роботы
Житель Ельца рассказал о спасении раненых после взрыва в доме
Путин оценил выступление российских синхронисток на Олимпиаде-2020
«Локомотив» и «Крылья Советов» объявили составы на матч РПЛ
Все новости
Путин и Собянин поздравили москвичей с Днем города
Президент РФ выступил с торжественной речью по случаю 874-го дня рождения Москвы
Трое погибших, дом под снос. Что известно о взрыве газа под Ельцом
Количество жертв взрыва газа в Липецкой области выросло до трех
«Трудно проверять, кто с какой вакциной приехал»
Министр туризма Израиля рассказал, когда страна откроется для российских туристов
Арбузное дело: в Люблине госпитализировали с отравлением еще несколько человек
Соседи отравившейся арбузом семьи оказались в больнице со схожими симптомами
Астма, рак, ПТСР: как живут ликвидаторы последствий теракта 11 сентября
Врачи назвали болезни, поражающие ликвидаторов последствий 9/11
Минобороны рассказало о «работе над ошибками» советских танкистов
Минобороны опубликовало архивные документы о тактике советских танков против немцев
20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории
«Пропавшая», «Контейнер» и «Контакт» — сразу 3 российских сериала про родительство и семью
Обзор новых сериалов онлайн: «Пропавшая», «Контейнер», «Контакт»
Как купить вторичку и не остаться без денег
Эксперты дали рекомендации для тех, кто хочет купить вторичное жилье
Россияне массово получают SMS-спам от операторов. Можно ли отключить эти сообщения?
Назван способ отказаться от рекламных сообщений операторов связи
Половина от намеченного плана: в России привились 46,5 млн человек
Почти 40 миллионов россиян полностью прошли вакцинацию от COVID-19
«Приговор Хованскому должен быть мягким»
Депутат Власов призвал отпустить арестованного Хованского домой
«Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом»
Лавров указал, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях