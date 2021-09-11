В Роспотребнадзоре заявили о высоком уровне заражения COVID-19 на курортах России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество зараженных коронавирусной инфекцией на российских курортах достаточно большое. Об этом сообщает ТАСС.

При этом в Краснодарском крае действуют коронавирусные ограничения для туристов. С 1 августа для заселения в отель необходимо предоставить справку о перенесенном коронавирусе, распечатанную с портала Госуслуг, сертификат о вакцинации, либо поставить прививку на месте в течение первых трех суток. В Крыму таких ограничений не предусмотрено.

Попова также сообщила, что отменять масочный режим в регионах России в ближайшее время не планируется, несмотря на хорошие темпы вакцинации.

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 121 516 случаев коронавируса. За весь период умер 191 961 человек, выздоровели 6 375 160 человек.

За последние сутки в стране выявлен 18 891 случай коронавируса, в Москве — 1 940.