На Сахалине приостановили ж/д сообщение из-за сошедших на пути селей

В Сахалинской области приостановили железнодорожное сообщение из-за схода селей в Макарьевском районе, сообщается на сайте правительства региона.

Сели сошли в результате сильный ливней. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск — Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище. В муниципалитете был объявлен режим ЧС.

«Железнодорожное сообщение пока приостановлено. На расчистку путей как с южной, так и с северной от нас частей острова направлено более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали», — рассказал исполняющий обязанности мэра Макаровского городского округа Сергей Фертиков.

Также в районе перекрыли централизованное водоснабжение, граждан обеспечивают водой из автоцистерн. Специалисты работают на водохранилище, укрепляя плотину мешками с песком и откачивая воду несколькими помпами.

Ранее в Забайкалье из-за паводков обрушился железнодорожный мост. Движение поездов на пострадавшей ветке железной дороги было остановлено в обе стороны.