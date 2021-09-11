СМИ: дом в Липецкой области мог взорваться из-за утечки газа в квартире пьющей семьи

Причиной взрыва в жилом доме поселка Солидарность Елецкого района Липецкой области могла быть утечка газа в квартире, где проживала неблагополучная семья. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее стало известно, что число погибших от взрыва в пригороде Ельца возросло до трех человек.

До этого сообщалось, что шестеро пострадавших от ЧП в Липецкой области находятся в состоянии средней тяжести.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию области, всего на момент взрыва в здании находились 25 человек.

По информации РИА «Новости», в доме было 16 квартир, в которых проживали 30 человек. Здание построили в 1970 году, оно не считалось аварийным.

Информация о взрыве в поселке Солидарность на улице Школьной в доме №14 поступила в МЧС около 00:52 по московскому времени. Взрыв привел к полному обрушению одного из двух подъездов двухэтажного здания.