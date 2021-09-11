Уголовное дело возбудили после гибели двух человек из-за взрыва газа под Ельцом

Следователи завели уголовное дело после после гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, передает пресс-служба регионального СК.

В ведомстве сообщили, что по факту гибели женщины и несовершеннолетней было возбуждено дело по ст. 238 УК России (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, в поселке Солидарность Елецкого района случилось частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная. Под завалами были найдены тела женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки. По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по региону.

Информация о взрыве поступила спасателям около 00.52 мск субботы. Как сообщалось, жертвами ЧП стали женщина и ребенок, еще шесть человек пострадали. Под завалами еще могут находиться люди. Поисковая работа продолжается.