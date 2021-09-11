СМИ: 29 августа в Кабуле США нанесли авиаудар по сотруднику американской НКО

Американский беспилотник 29 августа после терактов в аэропорту столицы Афганистана Кабула запустил ракету в афганца, который работал на американскую некоммерческую организацию и просил убежища в США. Об этом пишет газета The New York Times.

В статье говорится, что жертвой атаки стал Земари Ахмади, долгое время сотрудничавший с американцами. В момент попадания ракеты он ехал по делам, связанным с работой. В качестве доказательств газета приводит видео удара и интервью с коллегами и родственниками погибшего.

Журналисты выяснили, что 29 августа за автомобилем Ахмади весь день следил американский дрон. Когда афганец загрузил в машину канистры с водой, их приняли за бомбу и решили уничтожить.

По информации газеты, Ахмади работал инженером на калифорнийскую компанию и вместе с семьей просил в США убежища. На момент удара они ждали решения.

Ранее в министерстве обороны США выразили уверенностьhttps://www.gazeta.ru/army/news/2021/09/03/16478696.shtml?updated что авиаудар, который был нанесен по автомобилю в Кабуле в последние дни присутствия в Афганистане, уничтожил цель, связанную с «Исламским государством (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России).

До этого Соединенные Штаты признали, что в результате ракетного удара по афганской столице погибли мирные жители.

Несколько взрывов прогремели рядом с аэропортом Кабула 26 августа. Террорист подорвал себя около гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ. Жертвами терактов стали почти 200 человек.