Песков посетил церемонию прощания с Зиничевым в Москве

На церемонию прощания с трагически погибшим главой МЧС России генералом армии Евгением Зиничевым пришел пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. С главой ведомства прощаются в Москве, приехали также другие члены правительства страны.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев также присутствуют на прощании с главой Министерства по чрезвычайным ситуациям. Церемонию прощания с Зиничевым посетил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Планируется, что церемонию посетит и российский глава Владимир Путин.

Церемония прощания проходит в столице в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Гроб с телом Зиничева установили на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту.

Глава ведомства погиб в Норильске 8 сентября во время исполнения служебного долга. Ему было 55 лет. Президент РФ посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.

Зиничев с 1987 года работал в органах государственной безопасности, с 1991 года занимал различные должности в органах госохраны, в том числе в службе безопасности президента. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС. Его похоронят в Санкт-Петербурге на Северном кладбище, рядом с бабушкой.