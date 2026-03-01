В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал глава региона.

Также опасность атаки БПЛА объявлена в Пензенской области. Губернатор региона Олег Мельниченко предупредил, что ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета. При необходимости они могут связаться с экстренными службами по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

