Постпред США при ООН назвал «неспровоцированным» ответ Ирана на удары

Ответные удары Ирана по странам Ближнего Востока являются «неизбирательными и неспровоцированными». Об этом заявил постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Неизбирательные и неспровоцированные атаки иранского режима сегодня против наших региональных партнеров — Кувейта, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Иордании и других — наглядно подтверждают, почему такие действия необходимы», — сказал постпред.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам.