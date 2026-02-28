Прилет в пятизвездочный отель и тысячи застрявших в аэропортах. Как туристы оказались в эпицентре войны

АТОР: более 50 тыс. россиян оказались в зоне ударов на Ближнем Востоке

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могут находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом, воздушное пространство закрыто над несколькими странами. В Дубае с утра работает ПВО, в городе прозвучали десятки взрывов, обломки ракеты упали на пятизвездочный отель.

Около 50 тыс. граждан России сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, где иранские вооруженные силы наносят удары по военным базам США и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, пишет Life.

По оценке АТОР, каких-либо «серьезных рисков» для российских туристов в стране нет, а обстановка остается стабильной. При этом данные о россиянах в других странах Персидского залива, где продолжаются обстрелы, не приводятся. Российские туристы также находятся в Катаре, Омане и Кувейте.

По данным Ассоциации, организованных тургрупп из России в Израиле и Иране сейчас нет, поскольку продажа туров в эти государства приостановлена. Однако там могут находиться индивидуальные путешественники.

Канал Baza сообщил о россиянах, которые пытаются покинуть Израиль на фоне ударов по Ирану и закрытию воздушного пространства.

«Люди срочно пытаются сдать билеты, перенести вылеты или найти альтернативные способы выехать из страны. У некоторых вот‑вот закончится виза, а выехать просто нет возможности», — пишет канал.

На данный момент практически невозможно купить авиабилеты, а перевозчики предлагают вернуть средства за отмену рейсов своими ваучерами вместо возмещения денежной стоимости.

Baza пишет, что россияне объединяются в группы, чтобы скорее покинуть Израиль по сухопутной границе. Люди делят такси и ищут свободные места в машинах, чтобы вместе добраться до пограничных переходов. Главная задача — покинуть страну максимально быстро, пока есть возможность.

Отдых под обстрелами

В Катаре туристам посоветовали не выходить на улицу на фоне ударов, рассказал россиянин Дмитрий, находящийся в туристическом районе Мешереб.

«Просто сказали сидеть дома и не выезжать далеко за город», — приводит его слова РИА Новости.

Дмитрий рассказал, что было от 5 до 10 взрывов, местные жители и туристы получили на свои телефоны предупреждения о ракетной опасности.

В Дубае осколок баллистической ракеты упал на территорию отеля Fairmont The Palm , где отдыхали туристы из России. Фрагмент ракеты (по другой версии, дрон-камикадзе) упал в зону фонтанов на территории гостиничного комплекса. Начался пожар. Столб черного дыма поднялся на сотни метров, его видно из разных районов города.

По словам очевидцев, сначала раздались взрывы, после чего в небе появился темный объект, упавший на территорию гостиницы.

«Люди кричат, дети плачут, на ресепшене много людей», — приводит канал слова очевидцев.

Четыре человека получили ранения после удара по району Палм-Джумейра в Дубае. «Экстренные службы были немедленно направлены на место, территория оцеплена. Служба гражданской обороны Дубая подтвердила, что возникший пожар взят под контроль», — говорится в заявлении Dubai Media Office.

Также российские туристы сообщили о взрывах в районе курорта Мадинат Джумейра в Дубае.

«Вдруг раздается громкий взрыв. Подумал, что-то упало, потом еще один, потом один за другим. Все паникуют, а потом были подобные следы в небе, штуки 4–5» — приводит свидетельства очевидцев «Осторожно, новости».

SHOT сообщает, что на местах прилетов работают экстренные службы, а отдыхающих просят не выходить из номеров. Очевидцы в районе гостиничного комплекса Five Palms сообщают о запахе гари в районе отелей и что за 15 минут прогремело около 10 взрывов.

Ранее поступали сообщения об эвакуации людей из небоскреба Бурдж-Халифа, однако впоследствии они были опровергнуты.

При этом очевидцы сообщили Telegram-каналу «Крыша ТурДома», что в районе небоскреба был зафиксирован взрыв. Также сообщалось о работе ПВО в районе отеля Rixos Marina в Абу-Даби.

Авиасообщение парализовано

Во всем регионе ввели ограничения на прилет и вылет рейсов, в Росавиации ранее сообщили об изменениях в расписании и схемах полетов авиакомпаний из РФ на Ближнем Востоке и регионе Индийского океана.

Ограничения действуют над Израилем и Ираном, Бахрейном, Ираком, Катаром и Кувейтом. Задерживают и отменяют рейсы в Омане и аэропортах ОАЭ.

Telegram-канал Baza отмечает, что аэропорты Абу-Даби и Дубая являются крупнейшими авиахабами для граждан РФ, которые оттуда летят стыковочными рейсами в другие страны.

«На данный момент аэропорты этих стран не принимают и не выпускают самолеты. Когда ситуация изменится, неизвестно», — отмечает Baza.

Одна из пассажирок рейса «Аэрофлота» Москва — Дубай рассказала каналу «Осторожно, новости», как их самолет был направлен в Минеральные Воды.

«Час кружил над Минеральными Водами и уже час стоим в самолете. Сказали, дозаправят и направят обратно в Москву. Нас просто развернули посередине пути», — приводит слова девушки канал.

Перевозчик пообещал выполнить эти направления 1 марта на широкофюзеляжных самолетах повышенной вместимости и предложить пассажирам переоформление билетов.

Некоторые самолеты, направлявшиеся на Ближний Восток, приземлились на запасных аэродромах. Так, рейс flydubai из Внуково в Дубай завершился в Баку, а самолет S7, вылетевший из Новосибирска, сел в Пакистане, Карачи.

«Самое страшное — неизвестность. Спокойно летели в Дубаи, как вдруг капитан говорит, что мы «совершим посадку в Пакистане, чтобы подзаправиться». Проходит час, а никто не заправляется», — описали пассажиры ситуацию каналу «Осторожно, новости».