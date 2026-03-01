Генсек ООН предупредил, что атака на Иран может перерасти в региональный кризис

Гутерриш: конфликт США и Ирана может перерасти в серьезный региональный кризис

Конфликт между США и Ираном может перерасти в серьезный региональный кризис. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг республики, трансляция ведется на сайте всемирной организации.

«Альтернатива [дипломатии] — возможный более широкий конфликт с тяжелыми последствиями для мирных жителей и стабильности региона», — сказал генсек.

Гутерриш добавил, что сторонам конфликта следует вести себя ответственно. По его словам, это необходимо, чтобы отвести регион и мир «от края пропасти».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Захарова заявила, что Европа ситуацию с нападением на Иран выворачивает наоборот.