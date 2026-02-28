СМИ узнали, что США предлагали Ирану вечные и бесплатные поставки ядерного топлива

Reuters: Иран на переговорах с США настаивал на собственном обогащении урана

Во время переговоров по ядерной сделке с Ираном США предложили вечные поставки бесплатного ядерного топлива в Исламскую Республику, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в американской администрации.

Согласно материалу, Тегеран настаивал на сохранении собственных возможностей обогащения урана.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в МИД Ирана заявили, что страна не откажется от права обогащать уран.