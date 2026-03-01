Совбез ООН начал экстренное заседание из-за ситуации вокруг Ирана

РИА Новости: СБ ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана

Совет Безопасности ООН начал экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана после атаки США и Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по Ирану. Вместе с тем он также раскритиковал ответные удары со стороны Тегерана по американским военным базам.

«Международное право и международное гуманитарное право всегда должны соблюдаться», — сказал он.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

