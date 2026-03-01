Размер шрифта
Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

Гуттериш: международное право должно соблюдаться
Carlo Allegri/Reuters

Международное право должно всегда соблюдаться. Об этом заявил в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя удары США и Израиля по Ирану, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Международное право и международное гуманитарное право всегда должны соблюдаться. Поэтому я с сегодняшнего утра (28 февраля — «Газета.Ru») осуждаю масштабные военные удары США и Израиля по Ирану», — сказал генсек.

В ходе заседания Гутерриш также заявил, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует вернуться к переговорам. Генсек отметил, что атака на Иран произошла после третьего раунда непрямых переговоров с США.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

