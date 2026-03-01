Постпред России при ООН заявил, что Иран вновь получил «нож в спину»

Небензя: шаги Израиля и США направлены на уничтожение неудобной Западу страны

Действия Израиля и США в отношении Ирана направлены на уничтожение неудобной Западу страны. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана, уничтожение неудобного Западу государства», — сказал постпред.

Небензя добавил, что Иран готов к дипломатическому процессу. Однако, по его словам, Тегеран «вновь получил нож в спину».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее генсек ООН назвал «серьезной угрозой» обострение на Ближнем Востоке.