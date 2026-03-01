Генсек ООН назвал «серьезной угрозой» обострение на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш во время экстренного заседания Совбеза организации высказался о ситуации вокруг Ирана.

«Мы стали свидетелями серьезной угрозы международному миру и безопасности», — сказал Гутерриш.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

