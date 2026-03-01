Генсек ООН осудил удары Ирана по территории ОАЭ и Катара

Генсек ООН Гутерреш осудил удары Ирана по территориям ОАЭ, Катара и других стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что осудил удары Ирана по территориям Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Бахрейна и других стран региона. Его выступление транслировал YouTube-аккаунт ООН.

«Я также осудил последующие атаки Ирана, нарушившие суверенитет и территориальную целостность Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ», — сказал Гутерреш.

Генсек ООН ранее осудил удары США и Израиля по территории Ирана.

Гутерреш также заявил, что сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует вернуться к переговорам.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в КСИР назвали цели ударов Ирана по Израилю.