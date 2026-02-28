«Сейчас решающий момент»: СМИ пишут о возможном выходе России из переговоров по Украине

Bloomberg: РФ может выйти из диалога по Украине, если ВСУ не уйдут из Донбасса

Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода ВСУ, а президент Украины Владимир Зеленский называл требование «чушью». Западные СМИ отмечают, что уступка территорий может стать наименее плохим вариантом для Киева в условиях истощения ресурсов.

Россия может выйти из переговоров, если Киев не согласится на вывод войск из Донбасса, сообщает Bloomberg. По данным источников издания, в Москве считают дальнейший диалог малосодержательным без готовности Украины пойти на этот шаг .

В то же время один из собеседников отметил, что Россия готова подписать проект меморандума о мирном соглашении при условии вывода украинских сил из Донбасса.

«За этим быстро последует президентский саммит между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Зеленским для подтверждения соглашения, что вызовет взаимный отвод российских и украинских войск», — утверждают источники Bloomberg.

По их данным, переговоры, запланированные на следующую неделю (по неподтвержденным данным, на 4-5 марта), будут иметь решающее значение для того, смогут ли стороны договориться об условиях прекращения конфликта.

«Сейчас решающий момент, — сказал политолог Томас Грэм, бывший старший директор по делам России в Совете национальной безопасности США. — Либо сделка состоится, либо ее не будет, и серьезных переговоров не будет еще довольно долгое время».

Позиция Украины

Киев последовательно отрицает возможность территориальных уступок и вывода ВСУ с территорий Донбасса, которые Украина еще контролирует. Владимир Зеленский несколько дней назад в очередной раз отказался обсуждать этот вариант урегулирования.

«Просто вывести — это, между нами, чушь собачья», — сказал Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC.

Американский лидер Дональд Трамп 27 февраля, комментируя позицию Зеленского, назвал продолжение конфликта «безумием».

В то же время журнал Foreign Affairs опубликовал материал, в котором уступку территорий называют «наименее плохим вариантом» для Киева.

Издание указывает на преимущество России в живой силе и вооружении, а также на ее более выгодное положение на поле боя. Кроме того, Москва может самостоятельно финансировать конфликт, тогда как Киев в этом вопросе целиком зависит от своих западных партнеров, пишет Foreign Affairs.

«Украинские лидеры настаивают на том, что их целями по-прежнему остаются восстановление контроля над территорией, определенной границами страны 1991 года, включая Крым, и защита суверенитета Украины, особенно свободы присоединяться к любому альянсу. Но Украина не имеет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», — отмечает издание.

28 февраля глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия якобы дала согласие на то, чтобы США предоставили Украине гарантии безопасности, передает издание «Страна».

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон предлагает Киеву гарантии, близкие по содержанию к пятой статье устава НАТО. При этом США не планируют направлять свои войска на территорию Украины и не берут на себя обязательств автоматически вступать в войну на стороне Киева в случае нового конфликта с Россией.

Буданов уточнил, что Москва категорически отвергает европейский вариант с размещением на Украине иностранных военных, и ее позиция по этому вопросу на переговорах остается неизменной.

Новая дата переговоров

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине будет озвучена по достижении договоренности.

«Работа ведется, контакты осуществляются. Как только будет договоренность, мы окончательно вас проинформируем», — приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что речь идет о продолжении встреч в трехстороннем формате при участии России, США и Украины. 25 февраля Зеленский сообщил, что очередной раунд переговоров может состояться в начале марта.

Предыдущая встреча по Украине прошла 17–18 февраля в Женеве, тогда как первые два раунда состоялись в Абу-Даби — 23–24 января и 4–5 февраля. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, охарактеризовал последнюю встречу как сложную, но конструктивную. Белый дом по итогам переговоров заявлял о «значительном прогрессе», однако Зеленский назвал достигнутые результаты недостаточными.