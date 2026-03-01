Постпред РФ в ООН заявил о сигналах Израиля о незаинтересованности в обострении с Ираном

Постпред РФ при ООН Небензя: операция против Ирана была спланирована заранее

Американо-израильская агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер, заявил во время заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Исламской Республики постпред РФ Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что операция против Ирана уже обернулась эскалацией в регионе и может выйти далеко за его пределы, а также привести к гуманитарной и экономической катастрофе.

«Предпринятые Вашингтоном и Западным Иерусалимом действия представляют собой не что иное, как очередной неспровоцированный акт вооруженной агрессии», — сказал российский представитель.

Он рассказал, что РФ не раз получала сигналы об отсутствии у Израиля заинтересованности в военной конфронтации с Ираном.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но официально сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп допустил, что затянет военную операцию против Ирана и «захватит все».