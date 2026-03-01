Постпред Ирана при ООН обвинил США и Израиль в убийстве более 100 детей

Постпред Иравани: от ударов США по школе в Иране погибли более 100 детей

В результате удара США и Израиля по школе в Иране погибли более 100 детей. Об этом заявил постоянный представитель республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани в ходе заседания Совбеза ООН, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Помимо многочисленных гражданских жилых зданий, агрессоры также нанесли удар по школе в городе Минаб провинции Хормозган, убив более ста детей. Число невинных жертв среди гражданских лиц продолжает расти», — сказал постпред.

Иравани добавил, что произошедшее является преступлением против человечества.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп заявил, что США будут бомбить Иран неделю или дольше.