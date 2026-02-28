Иран закрыл Ормузский пролив. Что будет с ценами на нефть, рублем и мировой экономикой?

КСИР заблокировал Ормузский пролив после атаки США и Израиля на Иран

Корпус стражей исламской революции (КСИР) перекрыл Ормузский пролив для прохода судов в ответ на военную операцию США и Израиля против Ирана. Через пролив проходит около 20% мировой нефти и до 30% СПГ, его блокировка грозит резким скачком цен на энергоносители. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал рост нефти до $100 за баррель. Эксперты предупреждают о волатильности на рынках газа и нефти, а также возможном укреплении рубля на фоне дорожающих российских активов. В районе порта Бендер-Аббас уже образовалась пробка из судов.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) закрыл Ормузский пролив для прохода судов после нападения на Иран. Об этом сообщил в интервью телеканалу Al Mayadeen генерал-майор КСИР Эбрахим Джабари.

«КСИР в настоящее время осуществляет блокировку Ормузского пролива после агрессии против Ирана», — сказал он.

Агентство Reuters подтвердило информацию со ссылкой на представителя военно-морской миссии Евросоюза. По его данным, КСИР с помощью УКВ-радио предупреждает суда, что им запрещено пересекать пролив.

Из-за этого в районе порта Бендер-Аббас образовалась пробка из кораблей, свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

Чем важен Ормузский пролив?

Ормузский пролив играет ключевую роль в глобальной энергетической логистике — через него проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива (включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ) на рынки Азии.

Иранские власти ранее неоднократно предупреждали, что в случае угрозы могут перекрыть этот маршрут. Подобные заявления звучали, в частности, в 2011 и 2018 годах. В 2025-м, после ударов Израиля, в Тегеране вновь допустили возможность закрытия пролива. МИД Ирака в 2025 году утверждал, что закрытие пролива приведет к потере до 5 млн баррелей нефти в сутки из региона.

Как это повлияет на экономику?

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети Х заявил, что из-за перекрытия пролива нефть резко подорожает.

«Скоро цена на нефть превысит 100 долларов за баррель», — написал он.

В свою очередь доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что, кроме роста цены нефти Brent до $100 за баррель, курс доллара США может превысить 77 рублей.

«Стоит отметить, что акции российских нефтяных компаний на торгах сегодня на Мосбиржи подорожали на 1,5–2,5% после начала военной операции против Ирана. Торгов нефтью Brent на лондонской бирже ICE Futures сегодня нет, торги золотом на бирже Comex также не проводятся», — отметил Щербаченко.

Эксперт напомнил, что на 1 марта назначена встреча участников организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, которые могут увеличить квоты на добычу нефти, в том числе для государств Персидского залива.

Вкупе с завершением налогового периода и продажей валютной выручки экспортерами это может позитивно повлиять на на курс рубля, сказал экономист.

В свою очередь главный редактор информационного агентства «ИнфоТЭК» Александр Фролов считает, что нынешняя ситуация создает предпосылки для нового витка волатильности на мировом энергетическом рынке.

«Если Ормузский пролив будет перекрыт, то резко подорожает природный газ, особенно в Европейском Союзе, потому как Европейский Союз сейчас постепенно будет выходить из сезона отбора и переходить к сезону накопления, сезону закачки природного газа», — приводит его слова ТАСС.

По словам Александра Фролова, все будет зависеть от продолжительности конфликта.

«Но если вдруг сейчас Ормузский пролив будет перекрыт, однозначно мы увидим скачок цен в Европейском Союзе на газ. Кроме того, газ подорожает впоследствии и в Азии, а также в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул эксперт.