В КСИР назвали цели ударов Ирана по Израилю

Целями ударов Ирана являются авиабаза Рамат-Давид, база израильского флота в Хайфе и другие военные объекты Израиля. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии республики), опубликованном в Telegram-канале.

«Морская база сионистской (израильской — «Газета.Ru») армии в Хайфе, как и стоянка военных кораблей там, авиабаза «Рамат-Давид», военно-промышленный город Бейт-Шемеш, а также центр военной промышленности в Ашдоде являются центральными целями третьей и четвертой волны», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее в Израиле анонсировали удары по тысячам целей в Иране.