Трамп объявил о смерти верховного лидера Ирана

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал о смерти «одного из самых злых людей в истории» — верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которых Хаменеи и его банда кровожадных головорезов убили или искалечили», — сообщил лидер США.

Он добавил, что Хаменеи ничего не мог сделать против американских «разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания».

По словам Трампа, Вашингтон получает от представителей иранского КСИР (Корпуса стражей исламской революции), военных, полиции и сил безопасности Исламской Республики сигналы о том, что они не хотят воевать и стремятся получить гарантии безопасности.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. Целью американо-израильских военных ударов были Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции верховного лидера в Тегеране, а в прессе появились утверждения о гибели аятоллы и обнаружении его тела, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. Однако в МИД страны настаивали, что «почти все официальные лица в безопасности и живы». «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава Совбеза Ирана пообещал заставить США и Израиль раскаяться.