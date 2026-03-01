Жителей региона России предупредили об опасности атаки БПЛА

В Пензенской области объявлена опасность атаки дронов. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Олег Мельниченко.

Он предупредил, что ради безопасности местных жителей временно ограничили работу мобильного интернета. При необходимости они могут связаться с экстренными службами по номеру 112.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

