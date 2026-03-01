Над ОАЭ уничтожили почте 140 ракет и более 200 беспилотников, запущенных Ираном

МО: системы ПВО сбили почти 140 ракет и более 200 дронов, запущенных Ираном

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) почти 140 ракет и свыше 200 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), выпущенных Ираном. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети X.

«Мы успешно отразили атаки 137 ракет и 209 боевых беспилотников, запущенных Ираном по территории ОАЭ», — говорится в сообщении.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике были атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам, расположенным на территории Ближнего Востока. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Трамп объяснил, от чего зависят сроки операции против Ирана.