Постпред Ирана ответил на «оправдания» США во время экстренного заседания ООН

Иран считает необоснованными любые попытки оправдать американо-израильскую агрессию, заявил во время заседания Совбеза ООН постпред Исламской Республики при организации Амир Саид Иравани.

В ходе него его американский коллега Майк Уолтц назвал удары по Ирану «законными действиями», поскольку страна не может иметь ядерного оружия. Ответные атаки Исламской Республики представитель США счел «неизбирательными и неспровоцированными». Эти «оправдания» Иравани охарактеризовал как незаконные и лишенные правовой основы.

«Безосновательные обвинения, приведенные в защиту этого незаконного применения силы [против Ирана], не имеют никакого статуса в международном праве», — сказал Иравани.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но официально сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

