Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Постпред Ирана ответил на «оправдания» США во время экстренного заседания ООН

Постпред Ирана при ООН назвал необоснованными попытки оправдать агрессию США
РИА Новости

Иран считает необоснованными любые попытки оправдать американо-израильскую агрессию, заявил во время заседания Совбеза ООН постпред Исламской Республики при организации Амир Саид Иравани.

В ходе него его американский коллега Майк Уолтц назвал удары по Ирану «законными действиями», поскольку страна не может иметь ядерного оружия. Ответные атаки Исламской Республики представитель США счел «неизбирательными и неспровоцированными». Эти «оправдания» Иравани охарактеризовал как незаконные и лишенные правовой основы.

«Безосновательные обвинения, приведенные в защиту этого незаконного применения силы [против Ирана], не имеют никакого статуса в международном праве», — сказал Иравани.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но официально сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее россиянам, находящимся на Ближнем Востоке, рассказали, что делать.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!