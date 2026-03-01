В Дубае при обстреле аэропорта пострадали четыре человека

В результате обстрела аэропорта Дубая пострадали четыре человека. Об этом сообщило правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в социальной сети X.

«В результате пострадали четыре человека, им была немедленно оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Об ударе по аэропорту сообщало агентство ISNA. По данным журналистов, авиагавань была атакована иранским беспилотником. В здании началось задымление, находившихся внутри людей эвакуировали.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред США при ООН назвал «неспровоцированным» ответ Ирана на удары.