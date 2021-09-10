Кто пришел на церемонию прощания с Зиничевым

В пятницу, 10 сентября, в Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. На траурное мероприятие приехали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В церемонии впервые использовали автомобиль Aurus «Лафет». Эта модель предназначена для траурных процессий. После церемонии спецборт Ил-76 доставит тело Евгения Зиничева в Санкт-Петербург, где его похоронят на Северном кладбище.
Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, спасая режиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России.
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