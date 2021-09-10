10 сентября 2021, 10:23 Фоторепортажи Кто пришел на церемонию прощания с Зиничевым

В пятницу, 10 сентября, в Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. На траурное мероприятие приехали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый вице-премьер России Андрей Белоусов, вице-премьер Александр Новак, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



В церемонии впервые использовали автомобиль Aurus «Лафет». Эта модель предназначена для траурных процессий. После церемонии спецборт Ил-76 доставит тело Евгения Зиничева в Санкт-Петербург, где его похоронят на Северном кладбище.



Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае, спасая режиссера Александра Мельника. Президент России Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России.

close На церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года На церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Военнослужащие около портрета главы МЧС Евгения Зиничева в Национальном центре управления в кризисных ситуациях, где проходит церемония прощания с ним, 10 сентября 2021 года Церемония прощания с главой МЧС Зиничевым в Москве, 10 сентября 2021 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года На церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Министр финансов РФ Антон Силуанов на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Генеральный директор ОАО «Первый канал» Константин Эрнст (слева) на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года На церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Певец Денис Майданов на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Вице-премьер РФ Татьяна Голикова после церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Якунин (в центре) на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Актер Михаил Пореченков на церемонии прощания с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым, 10 сентября 2021 года Церемония прощания с главой МЧС Зиничевым в Москве, 10 сентября 2021 года

