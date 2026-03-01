Размер шрифта
Россия потребовала возобновить политический диалог по Ирану

Небензя: РФ готова содействовать дипломатии в вопросе Ирана
Mike Segar/Reuters

Россия готова оказывать содействие поиску дипломатического урегулирования кризиса вокруг Ирана. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя, его выступление транслировать YouTube-канал ООН.

«Настаиваем на немедленном возобновлении политико-дипломатического урегулирования и поиска решения на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — сказал он.

Небензя подчеркнул, что Москва готова оказывать необходимое содействие в данном вопросе.

Начав свое выступление на заседании, Небензя заявил, что американо-израильская агрессия против Ирана имела заранее спланированный характер. Он отметил, что операция против Ирана уже обернулась эскалацией в регионе и может выйти далеко за его пределы, а также привести к гуманитарной и экономической катастрофе.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее постпред России при ООН заявил, что Иран вновь получил «нож в спину».

 
