В России может появиться повышенный налоговый вычет за лечение родителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести в России повышенный налоговый вычет за расходы на лечение родителей. Об этом говорится в письме Чернышова на имя зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко, с содержанием которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению Чернышова, налоговые вычеты как инструмент социальной поддержки граждан доказали свою эффективность. Однако действующий механизм социального вычета по расходам на лечение представляется возможным усовершенствовать.

«На практике значительная часть работающих граждан оплачивает медицинские услуги не только для себя, но и для своих родителей. С возрастом потребность в лечении возрастает, при этом пенсия зачастую не покрывает расходы на современные медицинские услуги, диагностику и реабилитацию. Финансовая нагрузка ложится на детей — и фактически речь идет о межпоколенческой поддержке внутри семьи», — пояснил парламентарий.

Чернышов напомнил, что сегодня порядок предоставления вычета един: по «обычному» лечению действует лимит 150 000 рублей в год (возврат до 19 500 рублей при ставке НДФЛ 13%), по дорогостоящему лечению лимит не установлен, и возврат осуществляется с полной суммы расходов в пределах уплаченного налога. При этом расходы на лечение родителей не выделены в отдельную стимулирующую категорию.

«Предлагаю рассмотреть возможность введения повышенного налогового вычета при оплате лечения родителей. В частности, увеличить размер возврата на 5 процентных пунктов по сравнению с базовой ставкой (например, 18% вместо 13% при соответствующей ставке НДФЛ) либо установить повышенный лимит по расходам на «обычное» лечение родителей сверх действующих 150 000 рублей», — отметил Чернышов.

