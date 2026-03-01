Генсек ООН призвал США и Иран вернуться к переговорам

Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует вернуться к переговорам. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш в ходе экстренного заседания Совбеза ООН, трансляция ведется на YouTube-канале всемирной организации.

«Я настоятельно призываю все стороны безотлагательно вернуться за стол переговоров, в том числе по ядерной программе Ирана», — сказал генсек.

Гутерриш отметил, что атака на Иран произошла после третьего раунда непрямых переговоров с США. По его словам, дипломатическая возможность «была упущена».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее генсек ООН назвал «серьезной угрозой» обострение на Ближнем Востоке.