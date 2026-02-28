«Бессмысленные жертвы, невообразимые разрушения»: реакция мира на войну на Ближнем Востоке

Израильтяне спешат в укрытие в Тель-Авиве, 28 февраля 2026 года

После ударов США и Израиля по Ирану по всему миру прозвучали жесткие заявления. Москва назвала действия Вашингтона и Тель-Авива актом агрессии и потребовала вернуться к дипломатическому урегулированию. Страны Персидского залива осудили удары Тегерана по американским базам в регионе, а президент Франции Эммануэль Макрон потребовал срочно созвать Совбез ООН. Кто и как отреагировал на нападение на Иран — в материале «Газеты.Ru».

Россия предостерегает от «опасной авантюры»

Москва считает операцию США и Израиля против Ирана неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН и нарушением фундаментальных норм международного права, заявили в МИД России. По мнению ведомства, характер и масштаб предшествующих военно-политических и информационных приготовлений, включая переброску в регион значительных сил США, свидетельствуют о том, что нападение было подготовлено заранее.

В министерстве добавили, что атаки совершили на фоне возобновившегося переговорного процесса вокруг иранской ядерной программы и вопреки сигналам об отсутствии намерений Израиля идти на военную конфронтацию с Тегераном. В Москве призвали международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, дать объективную и принципиальную оценку произошедшему.

«Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе», — подчеркнули в ведомстве.

По оценке МИД, заявленные цели — недопущение создания Ираном ядерного оружия — используются как прикрытие, а истинное намерение — «разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму».

В Москве также выразили обеспокоенность тем, что серия действий администрации США в последние месяцы подрывает ключевые принципы международного права — невмешательство во внутренние дела, отказ от угрозы силой и мирное урегулирование споров.

«Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов», — добавили в МИД.

ООН требует переговоров

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выступил с заявлением, в котором осудил удары США и Израиля по Ирану и призвал стороны к немедленной деэскалации.

«Я осуждаю сегодняшние военные удары Израиля и Соединенных Штатов Америки по территории Ирана, а также последующие ответные удары Ирана. Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», — говорится в заявлении, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

По словам Тюрка, чтобы избежать тяжелых последствий для гражданского населения, участникам конфликта необходимо возобновить переговорный процесс.

«Я призываю к сдержанности и настоятельно прошу все стороны проявить благоразумие, снизить напряженность и вернуться за стол переговоров, где они всего несколько часов назад активно искали решение», — подчеркнул он.

Комиссар предупредил, что если конфликт не удастся остановить, он может расшириться, что «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока» .

Франция созывает Совбез

Президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости срочного обсуждения ситуации вокруг Ирана в Совете Безопасности ООН. По его словам, Париж инициирует экстренное заседание в связи с резким обострением конфликта.

«Будучи верной своим принципам и сознавая свою международную ответственность, Франция запрашивает проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН», — написал он в соцсети Х.

Французский лидер отметил, что поддерживает постоянный контакт с европейскими государствами и странами Ближнего Востока.

«Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», — подчеркнул Макрон.

Он заявил, что, по его мнению, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе» .

«Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», — убежден президент Франции.

Кроме того, он выразил позицию, согласно которой «иранский народ также должен иметь возможность свободно строить свое будущее».

«Массовые убийства, совершаемые исламским режимом, лишают его легитимности и требуют, чтобы слово было возвращено народу. Чем раньше, тем лучше», — заявил Макрон.

Он также добавил, что Франция «готова задействовать необходимые средства для защиты своих ближайших партнеров в соответствии с их запросами».

Персидский залив готовится к «соразмерному» ответу

Страны Персидского залива выступили с резкими заявлениями после ударов Ирана по американским базам в регионе, подчеркнув, что оставляют за собой право на ответные меры. Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты осудили действия Тегерана и заявили о защите своего суверенитета. В Эр-Рияде заявили о полной солидарности с государствами региона.

«Саудовская Аравия осуждает вопиющую агрессию Ирана и нарушение суверенитета ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании, выражая полную солидарность с этими государствами и предупреждая о тяжелых последствиях в случае продолжения таких нарушений международного права», — подчеркнул представитель МИД страны.

Министерство иностранных дел Катара также осудило атаки и заявило о праве на ответ в рамках международного права.

«Катар решительно осуждает нанесение удара по катарской территории баллистическими ракетами, расценивая это как грубое нарушение его национального суверенитета, прямое посягательство на его безопасность и недопустимую эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности в регионе», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В Кувейте заявили, что удары Ирана стали «вопиющим нарушением» воздушного пространства страны и международного права. Власти оставили за собой право ответить способом, «соразмерным масштабу и характеру этой атаки» , и предупредили, что дальнейшая военная эскалация подорвет стабильность в регионе.

Власти ОАЭ также заявили о своем «полном праве» на ответные действия. Министерство обороны страны подтвердило, что Эмираты подверглись атаке иранских баллистических ракет, часть которых была перехвачена средствами ПВО. В результате падения обломков в жилом районе Абу-Даби зафиксированы повреждения и гибель одного человека.

«Министерство самым решительным образом осудило эту атаку, подчеркнув категорическое неприятие государством нанесения ударов по гражданским объектам, сооружениям и национальным институтам и отметив, что такие действия представляют собой опасную эскалацию и трусливый акт, который угрожает безопасности и жизни гражданских лиц и подрывает стабильность», — говорится в заявлении.

Израиль и США напали на Иран утром 28 февраля. Ударам американской и израильской армий подверглись ряд иранских объектов, в том числе в столице республики. Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции в Иране и подчеркнул, что Вашингтон намерен «уничтожить угрозу» со стороны иранского режима. По его словам, применение силы стало вынужденной мерой для защиты национальной безопасности, поскольку действия Тегерана якобы представляли прямую опасность для Соединенных Штатов, их военных и зарубежных баз.

Обращаясь к иранским военным, американский лидер выдвинул ультиматум: сложить оружие и получить гарантии безопасности либо столкнуться с гибелью. При этом он признал, что в ходе операции возможны жертвы, назвав их неизбежным следствием войны, и предупредил гражданское население о продолжающихся ударах, заявив, что бомбардировки будут продолжаться повсеместно.

Иран в ответ ударил по американским военным базам на Ближнем Востоке, а также атаковал Израиль ракетами и дронами.