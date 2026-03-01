В Турции опровергли участие в атаке на Иран

Турция не оказывала поддержку ударам по территории Ирана. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на заявление центра по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Распространяемые в некоторых социальных сетях утверждения о том, что Турция оказала поддержку в недавних нападениях на Иран, совершенно безосновательны и представляют собой дезинформацию, направленную на введение общественности в заблуждение», — говорится в сообщении ведомства.

В Центре по борьбе с дезинформацией добавили, что Турция не допустит использования своих воздушных, наземных и морских сил в оперативных целях в конфликте, в котором сама не принимает участие.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения. В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава Совбеза Ирана пообещал заставить США и Израиль раскаяться.