В офисе Зеленского заявили о согласии России на гарантии безопасности для Украины

Буданов: Россия согласилась с тем, что США дадут Украине гарантии безопасности

Россия якобы согласилась принять предложенные США гарантии безопасности для Украины, сказал в интервью телеканалу «Мы — Украина» глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов.

Он утверждает, что РФ прямо заявила об этом на прошлых переговорах по мирному урегулированию.

«Те (гарантии безопасности. — «Газета.Ru»), что предлагаются Соединенными Штатами, они (россияне. — «Газета.Ru») прямо говорят, что да, мы будем вынуждены, мы готовы их принять», — сообщил Буданов.

Он добавил, что то, «что идет» из США, «можно «любить — не любить, но не уважать не получится».

На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после резких заявлений Зеленского о невозможности компромисса с Россией по ключевым вопросам назвал неочевидным шанс организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам представителя Кремля, сейчас Киев прилагает усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а стремится получить как можно больше европейских денег. Трехсторонняя встреча Путина, американского президента Дональда Трампа и Зеленского может состояться только для финализации договоренностей — до которых, по-видимому, пока далеко.

Ранее Трамп заявил о желании закончить военные действия на Украине в ближайший месяц.

 
