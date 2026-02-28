СМИ сообщили о гибели Али Хаменеи, министра обороны Ирана и главы КСИР. Тегеран это отрицает

МИД Ирана опроверг гибель аятоллы и президента после ударов США и Израиля

Целью военных ударов США и Израиля по Ирану были верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и президент Масуд Пезешкиан, сообщили СМИ со ссылкой на израильские источники. Спутниковые снимки показали полное разрушение резиденции Хаменеи в Тегеране, в прессе появились утверждения о гибели аятоллы, поскольку после ударов он пропал из публичного поля. Также распространились сведения о возможной смерти командующего КСИР и министра обороны Ирана. При этом глава иранского МИД заявил, что «почти все официальные лица в безопасности и живы».

Целями ударов США и Израиля по Ирану были верховный лидер страны Али Хаменеи и президент республики Масуд Пезешкиан, сообщает Reuters со ссылкой на израильский источник.

По его словам, итоги операции на данный момент остаются неясными. В то же время иранское агентство Mehr, ссылаясь на источник, утверждает, что Масуд Пезешкиан не пострадал в результате ударов.

Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и США нанесли ракетные удары по военным и административным объектам в Тегеране и ряде других городов Ирана. В ответ иранские вооруженные силы осуществили серию атак по территории Израиля, а также по военным базам США, размещенным в государствах Персидского залива.

По району, где расположен президентский дворец и резиденция Али Хаменеи, было выпущено не менее семи ракет, пишет агентство Tasnim.

Газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что резиденция Хаменеи в дворце Саадбад полностью разрушена и лежит в руинах. На фото виден оставшийся от здания каркас, покрытый черным пеплом.

leiades Neo © Airbus DS 2026/Reuters

Reuters позднее сообщил, что Хаменеи в момент ударов не было в Тегеране, он был перевезен в безопасное место. Однако на этом фоне израильские СМИ сообщили о возможной гибели верховного аятоллы Ирана. Во время атак, как утверждает The Times of Israel, ссылаясь на израильских чиновников, мог погибнуть командующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Мохаммад Пакпур. Он возглавил КСИР после того, как в июне 2025 года Израиль ликвидировал его предшественника — Хосейна Салами.

Среди возможных жертв израильских ударов упоминается и глава минобороны Ирана Азиз Насирзаде. При этом Армия обороны Израиля официально не подтверждала информацию о ликвидации высокопоставленных иранских руководителей.

«Все на своих местах»: что говорят в Иране

В эфире канала NBC News глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг смерть верховного лидера.

«Насколько я знаю, да, они живы, а также глава судебной власти, глава парламента, все высокопоставленные чиновники и секретарь Совета национальной безопасности. Так что все сейчас на своих местах, мы справляемся с этой ситуацией, и все в порядке», — заявил министр.

В то же время он признал гибель нескольких высокопоставленных военных:

«Мы, возможно, потеряли нескольких командиров, но это не такая уж большая проблема».

Несколько часов назад телеканал «Аль-Алам» анонсировал выступление верховного лидера Ирана с заявлением «в течение нескольких минут», однако на момент публикации материала Хаменеи так и не выпустил обращение.

В настоящее время аятолла, как и во время 12-дневной войны в июне 2025 года, находится в оперативной комнате и оттуда руководит военными действиями , сообщил ливанский телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в Тегеране.

Иранское агентство Mehr со ссылкой на КСИР утверждает, что все командиры «находятся в добром здравии».

Axios писал, что удары США были направлены против ракетной программы Ирана и пусковых установок, тогда как действия Израиля преследовали цель ликвидации высокопоставленных иранских чиновников наряду с объектами ракетной инфраструктуры.

Началом операции президент США Дональд Трамп руководил из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде совместно с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Американский лидер охарактеризовал кампанию против Ирана как «масштабную и продолжительную» и предупредил о возможных потерях среди военнослужащих США.

28 февраля Иран нанес ответные удары по американским базам в регионе: взрывы были зафиксированы в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. ЦАХАЛ заявил, что Израиль подвергся нескольким волнам иранских ракетных атак. Министерство обороны ОАЭ подтвердило перехват баллистических ракет, однако их обломки упали в туристических районах.