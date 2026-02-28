В Тегеране сообщили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана Хаменеи

В результате атак Израиля и США на Иран, предположительно, погибли зять и невестка верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом заявил член городского совета Тегерана Мейсам Мозаффар, передает агентство Jamaran.

Другие подробности не приводятся. При этом официально эту информацию не подтверждали.

Незадолго до этого представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что США и Израиль объявили войну исламской республике, это не ограниченная операция. Тегеран имеет право на самооборону со всей решимостью и любыми средствами, которые сочтет целесообразными, добавил он.

Утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли скоординированный удар по объектам на территории Ирана. В ответ Вооруженные силы исламской республики выпустили ракеты и беспилотники по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, всего были атакованы 14 баз США в разных странах, в том числе в ОАЭ. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее «Хезболла» призвала к противодействию атаке на Иран.