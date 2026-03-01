Трамп заявил, что США будут бомбить Иран неделю или дольше

Трамп сообщил, что операция против Ирана будет продолжаться неделю или дольше

Американский президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social заявил, что удары по Ирану будут продолжаться в течение недели.

По словам политика, всего за один день Исламская Республика подверглась масштабному разрушению и опустошению.

«Мощные и высокоточные бомбардировки, однако, будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели», — сообщил лидер США и добавил, что Вашингтон стремится к миру на Ближнем Востоке и во всем мире.

До этого Трамп говорил, что длительность операции против Ирана зависит от судьбы верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи и развития событий на местах.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». Трамп в обращении к нации объяснил атаку «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства Исламской Республики точно ничего не известно, но официально сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

