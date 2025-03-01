1 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 марта в мире отмечают День иммунитета и День морских водорослей, а также вспоминают о важности борьбы с дискриминацией и о том, что стоит почаще говорить комплименты окружающим. В России — праздник у любителей кошек, кроме того продолжается широкая Масленица, шестой день гуляний носит название Золовкины посиделки. Какие еще памятные даты приходятся на 1 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 марта

Всемирный день гражданской обороны

В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон. Под женевскими зонами тогда подразумевались нейтральные территории, районы или города, где во время военных действий могли бы укрыться обычные граждане. Впоследствии ассоциация трансформировалась в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В 1990 году по решению Генеральной ассамблеи МОГО был учрежден Всемирный день гражданской обороны. В разных странах проходят информационные и просветительские акции, посвященные деятельности по защите населения и окружающей среды. Сейчас в организацию входят 50 стран, еще 16 — имеют статус наблюдателя. Россия — член МОГО с 1993 года.

Всемирный день иммунитета

Эта дата, которая отмечается по инициативе ВОЗ с 2002 года, еще один повод задуматься о своем здоровье. Зимой защитные силы организма слабеют из-за дефицита витаминов и солнца, организм становится более уязвимым для вирусов и бактерий. День иммунитета служит напоминанием о необходимости профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Врачи в этот день проводят тематические конференции, посвященные проблемам, связанным с расстройством иммунной системы — аллергиям, аутоиммунным заболеваниям, иммунодефицитам. Для пациентов проходят просветительские акции на тему укрепления иммунитета, влияния лекарственных средств и внешних факторов на здоровье.

Российский день кошек

Март — «самый кошачий» месяц в году. Поэтому более 20 лет назад Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» предложили учредить 1 марта праздник в честь этого животного. Кошки создают особую атмосферу в доме. Доказано, что у их хозяев меньше стрессов. Это более счастливые, добрые и уверенные в себе люди. А еще у владельцев кошек ниже риск сердечных приступов. В разных странах у Дня кошек своя дата. Например, в США этот праздник отмечают 29 октября, а в Японии 22 февраля. Также у кошек есть международный праздник, он отмечается 8 августа.

close Кошки бенгальской породы на выставке «КоШарики Шоу» в Москве, 9 февраля 2025 года Наталья Селиверстова/РИА Новости

День хостинг-провайдера

Неофициальный праздник специалистов, предоставляющих технические платформы для размещения и хранения данных, зародился в России в 2011 году по инициативе нескольких частных компаний индустрии хостинга и уже обрел популярность в профессиональных кругах. От деятельности хостинг-провайдеров зависит бесперебойная работа сайтов, скорость загрузки страниц и защита данных клиентов. Услуги хостеров необходимы всем владельцам сайтов и блогов.

День первого шага к полезной привычке

Этот неформальный праздник — хороший повод начать меняться в лучшую сторону. Его появление связано с развитием психологии и проведением исследований влияния привычек на нашу жизнь. В последнее время появилось много подобных дат в календаре. Задумав изменить свои привычки, не стремитесь охватить все и сразу, двигайтесь к цели небольшими шагами. Считается, что на формирование новой привычки уходит как минимум три недели. Поставьте цель, изучите триггеры, которые провоцируют вас на неправильные действия, и минимизируйте их влияние, придумайте себе вознаграждение за правильное действие. Будьте последовательными, не отступайте от задуманного, но и не критикуйте себя, если что-то сразу не получится.

День экспертно-криминалистической службы системы МВД России

1 марта 1919 года при Центральном управлении уголовного розыска было создано первое экспертное учреждение — Кабинет судебной экспертизы. Эта дата стала профессиональным праздником криминалистов. Специалисты службы участвуют в осмотре места происшествия, работают с вещественными доказательствами, проводят судебные экспертизы и специальные исследования. В своей работе они используют самые современные достижения науки и техники и совершенствуют традиционные методы. Активно развиваются новые направления экспертной деятельности.

День джигита

Молодой праздник, который отмечается в Чечне и Ингушетии, связан с культурой, историей и традициями народов Северного Кавказа. Он призван подчеркнуть лучшие мужские качества: готовность встать на защиту своей семьи и родины, храбрость, мужество, верность долгу. В этот день особые поздравления принимают ветераны, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие. В республиках проходят конные состязания, показательные выступления по стрельбе и фехтованию.

close Брюховецкий казак-джигит участвует в показательных выступлениях по Джигитовке на фестивале традиционной народной культуры «Казачья слава» в Атамани Виталий Тимкив/РИА Новости

День «Ноль дискриминации»

Международный день ООН, направленный на продвижение равенства, впервые отмечался в 2014 году. Этот день особо празднуют такие организации, как ЮНЭЙДС объединение организаций ООН для всесторонней борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями.

Всемирный день морских водорослей

Экологический праздник отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2023 года для повышения осведомленности о роли морских водорослей в экосистеме и смягчении последствий изменения климата и загрязнения окружающей среды. Согласно докладу ООН, водоросли улучшают качество воды, защищают прибрежные зоны от эрозии, штормов, наводнений. Поэтому важно заботиться об их сохранении.

Всемирный день комплимента

«Давайте говорить друг другу комплименты!» — помните эту замечательную песню Булата Окуджавы? Так вот 1 марта есть отличный повод сказать приятные слова окружающим, ведь в мире отмечают День комплимента. Предположительно, он зародился в 2001 году в Нидерландах и постепенно завоевывает популярность в мире. Хороший комплимент — это целое искусство. Нужно искренне верить в свои слова, уважительно относиться к собеседнику и выбрать подходящий момент. Избегайте фамильярности и не слишком долго раздумывайте над формулировками: спонтанность и искренность в этом деле важнее.

Какие праздники отмечаются 1 марта в других странах

Баба Марта в Болгарии. Народный праздник в честь мифического женского персонажа, почитаемого в Болгарии. Ассоциируется с первым весенним месяцем. Один из обычаев праздника — вывешивать куски красной ткани или красную одежду, чтобы задобрить Бабу Марту и ускорить приход тепла.

День пива в Исландии. Праздник отмечается в честь отмены запрета пива, который действовал в этой стране с 1 января 1915-го по 1 марта 1989 года. В этот день принято посещать пабы, клубы и бары.

День движения за независимость в Южной Корее. Движение «1 марта» получило свое название после инцидента, который произошел в этот день в 1919 году, в период японского господства. В этот день 33 корейских патриота зачитали декларацию независимости, после чего в стране начались волнения. Они были жестоко подавлены японской полицией.

День благодарности в Казахстане. Отмечается с 2016 года. 1 марта 1995 года в стране была создана Ассамблея народа Казахстана. К этому событию и приурочен новый праздник. Он символизирует дружбу, милосердие и согласие между народами и благодарность стране за терпимость и гостеприимство.

День независимости в Боснии и Герцеговине. Государственный праздник, который отмечается в честь признания Боснии и Герцеговины независимым государством по итогам народного референдума, состоявшегося 1 марта 1992 года.

Мэрцишор в Молдове и Румынии. Традиционный праздник встречи весны. Принято дарить друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, как и праздник, называется мэрцишором.

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День памяти «отверженных солдат» в Польше. Национальный праздник в честь участников антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше во второй половине 1940-х и в 1950-е годы. Отмечается с 2011 года.

Религиозные праздники 1 марта

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших

Это особенный и единственный день в году, когда православными верующими совершается память всех монашествующих. Это происходит в преддверии Великого поста, так как постническое житие — синоним монашества. Такая добродетель должна служить примером для всех христиан.

1 марта православная церковь также чтит память: • мучеников Памфила, пресвитера, Валента, диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии;

• мучеников Персидских в Мартирополе;

• преподобного Маруфы, епископа Месопотамского;

• святителя Макария, митрополита Московского и Коломенского;

• священномученика Петра Успенского, пресвитера.



Кроме того, отмечается Собор святых Новосибирской митрополии.

Сагаалган — буддийский Новый год

Праздник Белого месяца отмечают те, кто придерживается Махаяны — одного из течений буддизма. В России его празднуют в Тыве, Бурятии, Калмыкии, Забайкальском крае, Республике Алтай. В некоторых регионах это официальный выходной день. Праздник имеет переходящую дату, которая зависит от лунного календаря. В 2025 году он выпадает на 1 марта и продолжается до 1 апреля. В ночь накануне Сагаалгана в дацанах буддийских монастырях проходят молебны и службы с пожеланиями мира и благополучия, успехов в делах, а также в память об усопших.

Большинство людей воспринимают Сагаалган не как религиозный, а как семейный, народный праздник. Его встречают всей семьей дома, на столе должна преобладать пища белого цвета. На следующий день после праздника на улице вывешивают освященные в храмах флажки «Хий морин». Считается, что так ветер быстрее донесет до божества их молитвы.

День святого Давида

Святой Давид Валийский — епископ, просветитель и святой покровитель Уэльса, живший в конце VI века. Он почитается и католической, и англиканской, и православной церквями. Самое известное чудо, которое приписывают святому Давиду, произошло на соборе в приходе Лландеви-Бреви. Когда святой говорил свою речь против пелагиан сторонников ереси, земля, на которой он стоял, поднялась и образовала небольшой холм, чтобы все слышали его проповедь. В это же время на плечо Давиду сел голубь — знак Святого Духа. В Уэльсе 1 марта считается национальным праздником. Русская православная церковь почитает святого Давида Валийского в день Собора Британских и Ирландских святых.

Католическая церковь 1 марта также чтит память: • святого Абдекаласа;

• святого Альбинуса Анжесского, французского аббата и епископа;

• святого Монана, шотландского мученика;

• святителя Свитберта Кайзерсвертского, апостола Фрисландии, миссионера.

Народные праздники и приметы 1 марта

Шестой день Масленицы — Золовкины посиделки

Молодые жены в этот день приглашали в гости золовок — сестер мужа — и угощали их блинами. Для невестки это были своеобразные смотрины: родственники мужа оценивали, какая она хозяйка и хорошо ли готовит. Чтобы отношения с золовкой были мирными, нужно было на праздник проявить к ней внимание и чем-то одарить. Ведь от золовки во многом зависело, как невестку примут свекор и свекровь. На посиделки можно было также позвать подруг. После ужина пели песни и водили хороводы. Если среди гостей были незамужние девушки, то для них устраивали гадания.

Когда Масленица в 2025 году? История, традиции и приметы праздника Хозяйки скоро достанут чугунные сковородки, чтобы испечь свои лучшие блинчики — кружевные, румяные и... 07 февраля 10:28

Ярилин день

Праздник посвящался Яриле — славянскому богу солнца и плодородия. В старину в этот день встречали Новый год. Беременным женщинам в праздник советовали погреться в лучах солнца. Считалось, что это придаст им силы для родов. Повитухи приносили в дом снег и умывали им лицо и руки. По поверьям талая вода придавала особую чистоту. В этот день читали заговоры, оберегающие род от самоубийств.

Приметы

Если облака в небе плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.

Вороны громко кричат — будет похолодание.

close Пелагия Тихонова/РИА Новости

Какие исторические события произошли 1 марта

1555 год — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.



— Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний. 1564 год — выход первой русской печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова.



— выход первой русской печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова. 1565 год — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.



— в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. 1638 год — в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.



— в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции. 1810 год — император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.



— император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России. 1869 год — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.



— Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве. 1912 год — в Сент-Луисе капитан Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета.



— в Сент-Луисе капитан Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета. 1954 год — ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.



— ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт. 1966 год — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.



— советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры. 1978 год — останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.



— останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии. 1991 год — шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва).



— шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва). 1992 год — убийство на сербской свадьбе в Сараеве, послужившее началом межэтнической войны в Боснии и Герцеговине.



— убийство на сербской свадьбе в Сараеве, послужившее началом межэтнической войны в Боснии и Герцеговине. 1995 год — в Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.



— в Москве, в подъезде собственного дома, телеведущий Влад Листьев. 2000 год — в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 погибла 6-я рота псковских десантников.

Дни рождения и юбилеи 1 марта

1810 год — родился Фридерик Шопен , польский композитор и пианист.



, польский композитор и пианист. 1863 год — родился Федор Сологуб , русский поэт и писатель, драматург, публицист.



, русский поэт и писатель, драматург, публицист. 1904 год — родился Гленн Миллер , американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров.



, американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров. 1938 год — родился Борислав Брондуков, советский киноактер.

Кто отмечает дни рождения