1 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 1 марта
- Всемирный день гражданской обороны
В 1931 году французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже Ассоциацию Женевских зон. Под женевскими зонами тогда подразумевались нейтральные территории, районы или города, где во время военных действий могли бы укрыться обычные граждане. Впоследствии ассоциация трансформировалась в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). В 1990 году по решению Генеральной ассамблеи МОГО был учрежден Всемирный день гражданской обороны. В разных странах проходят информационные и просветительские акции, посвященные деятельности по защите населения и окружающей среды. Сейчас в организацию входят 50 стран, еще 16 — имеют статус наблюдателя. Россия — член МОГО с 1993 года.
- Всемирный день иммунитета
Эта дата, которая отмечается по инициативе ВОЗ с 2002 года, еще один повод задуматься о своем здоровье. Зимой защитные силы организма слабеют из-за дефицита витаминов и солнца, организм становится более уязвимым для вирусов и бактерий. День иммунитета служит напоминанием о необходимости профилактики заболеваний и здорового образа жизни. Врачи в этот день проводят тематические конференции, посвященные проблемам, связанным с расстройством иммунной системы — аллергиям, аутоиммунным заболеваниям, иммунодефицитам. Для пациентов проходят просветительские акции на тему укрепления иммунитета, влияния лекарственных средств и внешних факторов на здоровье.
- Российский день кошек
Март — «самый кошачий» месяц в году. Поэтому более 20 лет назад Московский музей кошки и редакция журнала и газеты «Кот и пес» предложили учредить 1 марта праздник в честь этого животного. Кошки создают особую атмосферу в доме. Доказано, что у их хозяев меньше стрессов. Это более счастливые, добрые и уверенные в себе люди. А еще у владельцев кошек ниже риск сердечных приступов. В разных странах у Дня кошек своя дата. Например, в США этот праздник отмечают 29 октября, а в Японии 22 февраля. Также у кошек есть международный праздник, он отмечается 8 августа.
Кошки бенгальской породы на выставке «КоШарики Шоу» в Москве, 9 февраля 2025 годаНаталья Селиверстова/РИА Новости
- День хостинг-провайдера
Неофициальный праздник специалистов, предоставляющих технические платформы для размещения и хранения данных, зародился в России в 2011 году по инициативе нескольких частных компаний индустрии хостинга и уже обрел популярность в профессиональных кругах. От деятельности хостинг-провайдеров зависит бесперебойная работа сайтов, скорость загрузки страниц и защита данных клиентов. Услуги хостеров необходимы всем владельцам сайтов и блогов.
- День первого шага к полезной привычке
Этот неформальный праздник — хороший повод начать меняться в лучшую сторону. Его появление связано с развитием психологии и проведением исследований влияния привычек на нашу жизнь. В последнее время появилось много подобных дат в календаре. Задумав изменить свои привычки, не стремитесь охватить все и сразу, двигайтесь к цели небольшими шагами. Считается, что на формирование новой привычки уходит как минимум три недели. Поставьте цель, изучите триггеры, которые провоцируют вас на неправильные действия, и минимизируйте их влияние, придумайте себе вознаграждение за правильное действие. Будьте последовательными, не отступайте от задуманного, но и не критикуйте себя, если что-то сразу не получится.
- День экспертно-криминалистической службы системы МВД России
1 марта 1919 года при Центральном управлении уголовного розыска было создано первое экспертное учреждение — Кабинет судебной экспертизы. Эта дата стала профессиональным праздником криминалистов. Специалисты службы участвуют в осмотре места происшествия, работают с вещественными доказательствами, проводят судебные экспертизы и специальные исследования. В своей работе они используют самые современные достижения науки и техники и совершенствуют традиционные методы. Активно развиваются новые направления экспертной деятельности.
- День джигита
Молодой праздник, который отмечается в Чечне и Ингушетии, связан с культурой, историей и традициями народов Северного Кавказа. Он призван подчеркнуть лучшие мужские качества: готовность встать на защиту своей семьи и родины, храбрость, мужество, верность долгу. В этот день особые поздравления принимают ветераны, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие. В республиках проходят конные состязания, показательные выступления по стрельбе и фехтованию.
Брюховецкий казак-джигит участвует в показательных выступлениях по Джигитовке на фестивале традиционной народной культуры «Казачья слава» в АтаманиВиталий Тимкив/РИА Новости
- День «Ноль дискриминации»
Международный день ООН, направленный на продвижение равенства, впервые отмечался в 2014 году. Этот день особо празднуют такие организации, как ЮНЭЙДС объединение организаций ООН для всесторонней борьбы с эпидемией ВИЧ и СПИДа и ее последствиями.
- Всемирный день морских водорослей
Экологический праздник отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2023 года для повышения осведомленности о роли морских водорослей в экосистеме и смягчении последствий изменения климата и загрязнения окружающей среды. Согласно докладу ООН, водоросли улучшают качество воды, защищают прибрежные зоны от эрозии, штормов, наводнений. Поэтому важно заботиться об их сохранении.
- Всемирный день комплимента
«Давайте говорить друг другу комплименты!» — помните эту замечательную песню Булата Окуджавы? Так вот 1 марта есть отличный повод сказать приятные слова окружающим, ведь в мире отмечают День комплимента. Предположительно, он зародился в 2001 году в Нидерландах и постепенно завоевывает популярность в мире. Хороший комплимент — это целое искусство. Нужно искренне верить в свои слова, уважительно относиться к собеседнику и выбрать подходящий момент. Избегайте фамильярности и не слишком долго раздумывайте над формулировками: спонтанность и искренность в этом деле важнее.
Какие праздники отмечаются 1 марта в других странах
Баба Марта в Болгарии. Народный праздник в честь мифического женского персонажа, почитаемого в Болгарии. Ассоциируется с первым весенним месяцем. Один из обычаев праздника — вывешивать куски красной ткани или красную одежду, чтобы задобрить Бабу Марту и ускорить приход тепла.
День пива в Исландии. Праздник отмечается в честь отмены запрета пива, который действовал в этой стране с 1 января 1915-го по 1 марта 1989 года. В этот день принято посещать пабы, клубы и бары.
День движения за независимость в Южной Корее. Движение «1 марта» получило свое название после инцидента, который произошел в этот день в 1919 году, в период японского господства. В этот день 33 корейских патриота зачитали декларацию независимости, после чего в стране начались волнения. Они были жестоко подавлены японской полицией.
День благодарности в Казахстане. Отмечается с 2016 года. 1 марта 1995 года в стране была создана Ассамблея народа Казахстана. К этому событию и приурочен новый праздник. Он символизирует дружбу, милосердие и согласие между народами и благодарность стране за терпимость и гостеприимство.
День независимости в Боснии и Герцеговине. Государственный праздник, который отмечается в честь признания Боснии и Герцеговины независимым государством по итогам народного референдума, состоявшегося 1 марта 1992 года.
Мэрцишор в Молдове и Румынии. Традиционный праздник встречи весны. Принято дарить друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, как и праздник, называется мэрцишором.
День памяти «отверженных солдат» в Польше. Национальный праздник в честь участников антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше во второй половине 1940-х и в 1950-е годы. Отмечается с 2011 года.
Религиозные праздники 1 марта
- Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
Это особенный и единственный день в году, когда православными верующими совершается память всех монашествующих. Это происходит в преддверии Великого поста, так как постническое житие — синоним монашества. Такая добродетель должна служить примером для всех христиан.
- Сагаалган — буддийский Новый год
Праздник Белого месяца отмечают те, кто придерживается Махаяны — одного из течений буддизма. В России его празднуют в Тыве, Бурятии, Калмыкии, Забайкальском крае, Республике Алтай. В некоторых регионах это официальный выходной день. Праздник имеет переходящую дату, которая зависит от лунного календаря. В 2025 году он выпадает на 1 марта и продолжается до 1 апреля. В ночь накануне Сагаалгана в дацанах буддийских монастырях проходят молебны и службы с пожеланиями мира и благополучия, успехов в делах, а также в память об усопших.
Большинство людей воспринимают Сагаалган не как религиозный, а как семейный, народный праздник. Его встречают всей семьей дома, на столе должна преобладать пища белого цвета. На следующий день после праздника на улице вывешивают освященные в храмах флажки «Хий морин». Считается, что так ветер быстрее донесет до божества их молитвы.
- День святого Давида
Святой Давид Валийский — епископ, просветитель и святой покровитель Уэльса, живший в конце VI века. Он почитается и католической, и англиканской, и православной церквями. Самое известное чудо, которое приписывают святому Давиду, произошло на соборе в приходе Лландеви-Бреви. Когда святой говорил свою речь против пелагиан сторонников ереси, земля, на которой он стоял, поднялась и образовала небольшой холм, чтобы все слышали его проповедь. В это же время на плечо Давиду сел голубь — знак Святого Духа. В Уэльсе 1 марта считается национальным праздником. Русская православная церковь почитает святого Давида Валийского в день Собора Британских и Ирландских святых.
Народные праздники и приметы 1 марта
- Шестой день Масленицы — Золовкины посиделки
Молодые жены в этот день приглашали в гости золовок — сестер мужа — и угощали их блинами. Для невестки это были своеобразные смотрины: родственники мужа оценивали, какая она хозяйка и хорошо ли готовит. Чтобы отношения с золовкой были мирными, нужно было на праздник проявить к ней внимание и чем-то одарить. Ведь от золовки во многом зависело, как невестку примут свекор и свекровь. На посиделки можно было также позвать подруг. После ужина пели песни и водили хороводы. Если среди гостей были незамужние девушки, то для них устраивали гадания.
- Ярилин день
Праздник посвящался Яриле — славянскому богу солнца и плодородия. В старину в этот день встречали Новый год. Беременным женщинам в праздник советовали погреться в лучах солнца. Считалось, что это придаст им силы для родов. Повитухи приносили в дом снег и умывали им лицо и руки. По поверьям талая вода придавала особую чистоту. В этот день читали заговоры, оберегающие род от самоубийств.
- Приметы
Если облака в небе плывут высоко и быстро — к хорошей погоде.
Вороны громко кричат — будет похолодание.
Какие исторические события произошли 1 марта
- 1555 год — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.
- 1564 год — выход первой русской печатной книги — «Апостола» Ивана Федорова.
- 1565 год — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.
- 1638 год — в Северную Америку прибыли первые поселенцы из Швеции.
- 1810 год — император Александр I своим манифестом объявил о присоединении Абхазии к России.
- 1869 год — Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, основанную на их атомном весе и химическом сходстве.
- 1912 год — в Сент-Луисе капитан Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из летящего самолета.
- 1954 год — ядерное испытание Castle Bravo. США взорвали одну из первых водородных бомб мощностью 15 Мт.
- 1966 год — советская автоматическая межпланетная станция Венера-3 впервые в мире достигла поверхности Венеры.
- 1978 год — останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.
- 1991 год — шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требования (отставка Горбачёва).
- 1992 год — убийство на сербской свадьбе в Сараеве, послужившее началом межэтнической войны в Боснии и Герцеговине.
- 1995 год — в Москве, в подъезде собственного дома, убит телеведущий Влад Листьев.
- 2000 год — в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 погибла 6-я рота псковских десантников.
Дни рождения и юбилеи 1 марта
- 1810 год — родился Фридерик Шопен, польский композитор и пианист.
- 1863 год — родился Федор Сологуб, русский поэт и писатель, драматург, публицист.
- 1904 год — родился Гленн Миллер, американский тромбонист, аранжировщик, руководитель одного из лучших свинговых оркестров.
- 1938 год — родился Борислав Брондуков, советский киноактер.
Кто отмечает дни рождения
- 88 лет исполняется Евгению Доге — композитору, педагогу и общественному деятелю, народному артисту СССР.
- 71 год исполняется Рону Ховарду — американскому кинорежиссеру, продюсеру, сценаристу и актеру, двукратному обладателю премии «Оскар».
- 68 лет исполняется Рустаму Минниханову — государственному и политическому деятелю, главе Республики Татарстан.
- 62 года исполняется Томасу Андерсу — немецкому поп-певцу, музыканту, композитору, музыкальному продюсеру, экс-солисту диско-группы Modern Talking.
- 56 лет исполняется Хавьеру Бардему — испанскому актеру, обладателю премии «Оскар».
- 45 лет исполняется Анне Семенович — эстрадной певице, актрисе, фигуристке, телеведущей, экс-солистке группы «Блестящие».
- 38 лет исполняется Настасье Самбурской — актрисе театра и кино, певице, модели, телеведущей.
- 36 лет исполняется Агате Муцениеце — актрисе театра и кино, телеведущей.
- 31 год исполняется Джастину Биберу — канадскому поп-R&B-певцу, автору песен, музыканту, актеру.