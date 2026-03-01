Названы способы поймать кариес на ранней стадии

Размер шрифта
Кариес часто находят слишком поздно, когда без установки пломбы не обойтись. О том, как поймать болезнь на ранней стадии и избежать траты времени, денег и нервов на лечение, «Газете.Ru» рассказала главный врач стоматологии «Все свои» Виктория Каратаева.

По словам врача, болезнь начинается с деминерализации, когда бактерии выделяют кислоты, эмаль теряет минералы, затем нарушается целостность эмали и дентина. Так и формируется кариес.

На раннем этапе человек нередко ничего не чувствует, поэтому первые признаки легко пропустить. Один из самых ранних сигналов — белые матовые пятна на эмали. «Пятно выглядит как меловой след, особенно заметный на передних зубах. Оно не болит, но указывает на то, что эмаль начала разрушаться», — пояснила Каратаева.

Дальше такие участки могут темнеть, появляются коричневые или темные точки, и это, отметила стоматолог, говорит о прогрессировании процесса и росте пористости пораженного участка.

Еще один маркер — чувствительность, продолжила эксперт. Зуб начинает реагировать на сладкое, кислое, холодное или горячее, и даже короткий дискомфорт уже повод не тянуть с визитом к стоматологу.

Каратаева подчеркнула, что в таких ситуациях особенно важны индивидуальные консультации. На приеме стоматолог собирает анамнез, уточняет привычки и образ жизни, оценивает домашнюю гигиену и подбирает рекомендации по уходу за полостью рта. Если проблема уже есть, специалист назначает терапию по ситуации. Это может быть реминерализующая поддержка на стадии белого пятна, лечение кариеса с восстановлением тканей зуба светоотверждаемой пломбой, художественная или эстетическая реставрация, а при более выраженном разрушении — керамической накладкой, виниром или коронкой.

В уходе и профилактике, по словам врача, тоже есть свои правила. Эффективные методики удаляют мягкий и твердый зубной налет. Подбор средств для ежедневной чистки, а при необходимости — дополнительные процедуры, которые помогают держать налет под контролем.

В завершении Каратаева призвала не ждать боли и приходить на осмотр раз в полгода. Так как нет большего богатства, чем зубы собственные, и врачи-стоматологи до последнего стараются бороться за сохранение естественных зубов. В современной стоматологии применяются новейшие технологии, лечение без боли, профессиональный подход и высокое качество услуг с гарантией результата.

