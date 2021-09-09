Кинолог рассказал, как правильно воспитать щенка

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о том, как правильно проводить социализацию щенка, чтобы с раннего возраста вырастить воспитанное животное. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Социализированный щенок – это счастливая, хорошо воспитанная, уверенная в себе собака в будущем. Особенно важно обратить на это внимание тем, кто взял своих питомцев во время локдауна. Чем раньше щенок познакомится с внешней средой и выработает адекватные реакции на нее, тем проще ему будет адаптироваться. Каждому собаководу важно не упускать все этапы социализации и заботиться о состоянии питомца в этот период», — отметил Голубев.

Он подчеркнул, что начать социализацию щенка стоит в первые три-шесть недель с момента рождения животного. Он подчеркнул, то до 3-5 месяцев собаки максимально открыты для новых впечатлений, что позволяет им в будущем сформировать характер.

Если этого не случится, а щенок не изучит окружающую среду, других животных и не наладит контакт с людьми, то это может привести к тому, что за ним закрепится страх перед незнакомыми вещами.

Чтобы избежать этого, кинолог советует в первые месяцы жизни щенка проводить с ним непродолжительные прогулки на улице, неся его при этом на руках. Со временем собаку нужно начать приучивать к поводку и начать знакомиться с соседскими собаками и их хозяевами.

Голубев отмечает, что постепенно нужно водить животное по новым местам, чтобы оно научилось изучать местность и узнавать окружающую среду.

Он отметил, что социализировать взрослую собаку, которая пропустила этот период в детстве, возможно, но это под силу только профессионалам.

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