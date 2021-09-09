Politico: Байден планирует созвать глобальный саммит по борьбе с коронавирусом

Президент США Джо Байден планирует созвать в ближайшее время глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, мероприятие может состояться в конце сентября.

Планируется, что встреча мировых лидеров будет посвящена мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также всеобщим усилиям по вакцинации. Среди тем для обсуждения также обозначены поставка кислорода в нуждающиеся страны и возможность международного сотрудничества в области исследований, связанных с COVID-19.

Как отмечает Politico, саммит будет приурочен к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в третьей декаде сентября. Издание отмечает, что некоторые страны уже проинформированы о намерении президента США созвать международную конференцию, но формальные приглашения другим участникам Вашингтон еще не направлял.

Ранее чиновники из сферы здравоохранения США призвали Белый дом приостановить ревакцинацию населения от COVID-19 из-за недостаточности данных, и дождаться «полного одобрения» «бустерных» доз от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).